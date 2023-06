Redacción-El reconocido jurista que tiene el programa Abogado en su Casa, Pedro José Beirute, dice que muchas personas lo han confundido con el licenciado que llevaba las demandas de la Miss Costa Rica 2017, Elena Correa.

Y es que, fue su hermano también abogado, Fernando Beirute, quien representaba a Correa en la denuncia en contra de su ex pareja, Carlos Rodríguez, por violencia doméstica y pensión alimentaria.

Y es que el parecido entre los hermanos Pedro y Fernando Beirute, hizo que las personas lo asociaran.

«Mi hermano, Licenciado Fernando Beirute, es quien asesoró y fue el abogado de la señora Elena Correa, a quien no conozco personalmente y únicamente la he visto en los distintos medios o redes sociales. Nunca he tenido con ella ningún tipo de relación social y menos profesional», dice Pedro Beirute.

El abogado dijo que tiene entendido que su hermano le hizo varias peticiones a la modelo de no continuar saliendo en medios diversos dando declaraciones de un juicio tan delicado, pero ella prosiguió en esa actitud que es contraria al criterio profesional de su abogado.

Al parecer, no le gustó Correa y le pidió la renuncia pues ella no estaba de acuerdo en acatar las recomendaciones de su hermano abogado.

«Todos saben que este tipo de juicios son muy delicados, contienen una serie de aspectos de índole sentimental, familiar y afectivo que no deberían ventilarse en medios ni redes sociales. Pero bueno, a muchos les gusta realizar este tipo de actuaciones con lo cual mi hermano no estuvo de acuerdo diciéndole que no continuaría representándola. Como algunos me han confundido como el abogado de dicha señora, les reitero que con ella ni tengo ni tendré ninguna relación profesional, pues no ventilo mis asuntos profesionales en redes sociales»; dijo sPedro Beirute.

El abogado sugiere a quienes no saben o conocen de estos temas mas allá de lo que se publica, que se abstengan de criticar sin razón o fundamento alguno, no solo a su hermano Fernando sino a él también, por el daño moral en que se incurre.