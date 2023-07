– La vitamina C o ácido ascórbico es uno de esos compuestos que nuestro cuerpo necesita obtener del exterior, porque no lo sabe sintetizar.

Agencia Novum (San José) ¿Conoce las infusiones vitamínicas? Una tendencia cada vez más utilizada en el mundo de la salud. Según el Dr. Francisco González, especialista en Medicina Funcional Regenerativa, es una técnica que consiste en inyectar una gran cantidad de vitaminas y minerales, en forma de suero intravenoso al cuerpo. Las vitaminas entran en contacto con el sistema a través del torrente sanguíneo de forma directa y segura.

“A causa de los estilos de vida modernos, que no siempre son los más saludables, el cuerpo deja de tener algunos componentes vitamínicos que son importantísimos para los procesos celulares. Esta técnica de infusión vitamínica, facilita introducir dentro del sistema esas vitaminas esenciales” afirma el Dr. González

Las bondades de la Vitamina C

La vitamina C es una de las más bondadosas en los sistemas regenerativos, pero ¿por qué? La vitamina C o ácido ascórbico es uno de esos compuestos que nuestro cuerpo necesita obtener del exterior, porque no lo sabe sintetizar. Sin embargo es absolutamente esencial.

La función más conocida de esta vitamina es la de antioxidante, para eliminar los radicales libres y otras moléculas oxidantes que resultan del metabolismo cotidiano. Además es un ayudante de las enzimas, que es necesario para producir colágeno (piel, vasos sanguíneos, ligamentos y huesos) y la síntesis de la hormona adrenalina y de carnitina (una de las moléculas encargadas de quemar la grasa para convertirla en energía).

Algunos beneficios que se le atribuyen a la Vitamina C

⦁ Aumento de la flexibilidad

⦁ Aumento del tono y resistencia de los tejidos.

⦁ Ayuda a reducir las líneas de expresión pronunciadas.

⦁ Disminuye los efectos secundarios de la quimioterapia.

⦁ Acelera la eliminación de metales pesados.

⦁ Sirve como antioxidante

⦁ Es fundamental en la síntesis del colágeno,

⦁ Ayuda a curar y cicatrizar heridas.

⦁ Ayuda en la absorción de hierro

⦁ Facilita el buen funcionamiento del sistema nervioso

⦁ Desacelera la disminución de leucocitos (defensas) que se produce después de practicar ejercicio.

⦁ Ayuda a mejorar el curso de las infecciones urinarias

⦁ Ayuda a regenerar la vitamina E.

⦁ Reduce el cansancio y la fatiga

Sobre el Dr. Francisco González, Médico Funcional Regenerativo,

Torre Médica Momentum.

Profesional experimentado con más de 28 años de experiencia en gestión de operaciones y administración de programas en el sector de la salud. Reconocido por demostrar una aptitud natural para la revisión de documentación, así como la planificación estratégica y el liderazgo de equipos y la enseñanza.

Los puntos focales profesionales incluyen la administración de la práctica, la investigación y el análisis, la gestión financiera, la gestión del tiempo, el desarrollo de políticas, la contención de costos, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones, y las buenas prácticas clínicas.