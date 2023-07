Esta condición auditiva es más común de lo que creemos y muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos. Con Tinnitus es posible escuchar sonidos fantasma en un oído, en ambos oídos o en la cabeza. El sonido fantasma puede parecer como un timbre, zumbido, rugido, silbido, tarareo, chasquido, siseo o chillido. El sonido puede ser suave o fuerte y su tono puede ser bajo o alto. Puede ir y venir o estar presente todo el tiempo.

¿Cómo dejo de escuchar ese molesto ruido en las noches?

El Tinnitus es un síntoma y se describe como la percepción de un sonido en ausencia de una fuente acústica externa; por lo general, las personas que lo perciben indican sentirlo con mayor intensidad durante la noche cuando se encuentra en silencio. La percepción del Tinnitus puede generar estrés, problemas al dormir y ansiedad.Esta es la descripción según la Dra. Silvia Blanco.

Causas del Tinnitus acúfeno se puede presentar en mayor medida si la persona sufre exposición a ruido intenso o de manera prolongada; también se puede ver en los casos de adultos mayores en donde el oído ha sufrido un deterioro por la edad; en otros casos, puede ser de a causa de una acumulación excesiva de cerumen en el oído o de una infección (otitis).

Atención multidisciplinaria

Al ser el Tinnitus un síntoma y no una enfermedad, es una de las condiciones más frecuentemente atendidas en consulta y a las cuales los especialistas sin experiencia o conocimiento no le prestan atención, lo que genera mucha frustración en las personas que lo padecen al no encontrar una solución.

La atención multidisciplinaria es importante para encontrar el origen del Tinnitus y poder tratarlo, para esto se requiere de la atención de diferentes ramas, entre esas: Audiología, Medicina, Terapia Conductual, Nutrición, Odontología y Terapia Física, son algunas de las especialidades en las cuales debería de ser valorado un paciente con Tinnitus.

Al presentarse esta condición en el 80% de los casos con pérdida auditiva, la valoración Audiológica es la más importante a consultar. Por lo que mínimamente debería de realizarse una evaluación auditiva.

Alternativas Terapéuticas

Según la doctora Silvia Blanco, máster en audiología, cuando se identifica un Tinnitus de origen auditivo, existen varias alternativas terapéuticas que se pueden valorar para aliviar y/o anular la percepción del acúfeno.

1. Rehabilitación auditiva: Indiscutiblemente representa el 80% de los casos con pérdida de audición, una de las soluciones para aliviar el tinnitus es por medio de la rehabilitación auditiva. Con el uso de los audífonos, mejoramos la percepción del sonido, estimulando las células ciliadas y enmascarando el acúfeno.

2. Terapia sonora: En los casos en los que aún no se aplica la rehabilitación auditiva, se puede utilizar terapia sonora con reproductores de sonido bandas acústicas para dormir. Los sonidos en esta terapia están diseñados para realizar una habituación cerebral a la estimulación auditiva, lo que genera, con el tiempo de uso, una disminución y alivio ante el tinnitus.

Existen muchas alternativas para aliviar el tinnitus, siempre y cuando se encuentre su origen y se aborde de manera interdisciplinaria.