«Hay mucha tela que cortar, y tristemente pareciera que aquí lo único que interesa es… construyan a cualquier costo…y ahí es donde la Caja tiene que pararse fuerte y decir, nosotros tenemos los recursos para construir ese hospital, pero tenemos que ser comedidos en la forma en que gastamos la plata, la fiesta de los ceros a la derecha en la caja no puede seguir con ese nivel.» Recalcó Esquivel en conferencia.

«Yo no veo a nadie ocupado ni preocupado, salvo mi caso y el caso del presidente de que la situación de ese terreno es sumamente riesgosa, por algo se ha atrasado tanto esa construcción… No me acuerdo yo en años anteriores que hubiera tanta presión ni de asamblea, ni de otras organizaciones, por construir una obra que lleva así, más de 20 años, igual que el hospital de niños, lo que estamos haciendo es cuidando todos los aspectos.» dijo Esquivel.