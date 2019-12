El legionario no escondió su cariño por los colores de Alajuelense

Redacción- Bryan Ruiz ahuyentó los rumores que lo han vinculado con el Saprissa en los últimos meses y aprovechó para recordar el cariño que le tiene a La Liga.

Así lo mencionó el propio futbolista tras ser consultado por su futuro y un posible regreso al balompié nacional.

«La Comadreja» al parecer tiene sus preferencias muy claras, puesto que afirmó que los rojinegros son su opción número uno, a pesar de vínculos familiares que lo acercan a los morados o bien al Herediano.

«Cuando salí de la La Liga salí un poco molesto, en ese momento la directiva no fue justa conmigo, pero a La Liga le tengo demasiado cariño, mucha gente diría que tengo que jugar en Saprissa por mi abuelo, otra gente dice que en Herediano por mi hermano, pero en este momento La Liga tiene el primer lugar», afirmó el dos veces mundialista con La Sele.

La escasez de minutos que ha sufrido Ruiz con el Santos de Brasil hace que los rumores sobres su futuro sean constantes.

No obstante, por ahora no se tiene nada seguro sobre qué pasara con el legionario costarricense en el próximo mercado de fichajes.

El gran nivel nivel que ha demostrado el número 10 del conjunto patrio a lo largo de su carrera lo convierten en un objetivo de gran cantidad de conjuntos a nivel nacional, aunque Ruiz también comentó que él no tiene colores en el fútbol tico.

«Yo no soy liguista, no soy saprissista, no soy nada, le tengo más cariño a La Liga por lo que viví, eso sí lo puedo decir, pero decir que soy liguista, saprissista o herediano eso no lo puedo decir», señaló el veterano jugador.

LEA TAMBIÉN: Tigo Sports se consuela con transmitir final del fútbol nicaragüense

Por el momento Ruiz está a la espera de que se inicie el periodo de trasferencias en el fútbol internacional para esperar concretar su partida del fútbol brasileño.

Debido a que periodo de más de un año sin ver acción en el terreno de juego lo tiene muy molesto, por lo que ha expresado abiertamente su deseo por abandonar las filas del Santos.

Con información de: Yashin Quesada