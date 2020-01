Ureña respalda a Pineda tras su desdibujado juego en Pérez Zeledón

Redacción – El delantero erizo, Marco Ureña, señala que en Costa Rica no hay porteros y que el único nacional que pueden traer es a Keylor Navas del PSG.

Alajuelense cayó goleado 3-1 en su visita a Pérez Zeledón. La caída tuvo un villano: Adonis Pineda, que cometió un nuevo error que le costó caro al León.

Los lideres del camerino erizo respaldan a Pineda, pese a su nuevo fallo. Marco Ureña confía que el arquero saldrá adelante por sus grandes condiciones.

Aunque muchos desean que La Liga contrate un portero, el atacante afirma que La Liga tiene una gran cantera, donde se podría echar mano en un futuro de un arquero.

A pesar de ello, el ariete dejó claro que en nuestro país no hay porteros de calidad, excepto que fichen a Keylor Navas, que milita en el París Saint Germain de Francia.

El delantero manudo no se anduvo con rodeos y afirma de donde van a sacar a un portero en Costa Rica, si no hay en el fútbol nacional.

«A mí no me gusta suponer, yo no sé si viene un portero más. Tenemos a Mauricio Vargas, Johnny Aguilar, tenemos Ajú y hay muchos porteros jóvenes en la cantera.

Yo creo que La Liga tiene para pensar en un futuro. Creo que cuando Adonis vino esa fue la idea consolidar portero joven para la institución.

¿De donde vamos a sacar un portero?. Ósea aquí no hay porteros en Costa Rica, solo que nos traigamos a Navas del PSG, tal vez.

Ahorita estamos con Adonis y sabemos de la calidad que el tiene. Sabemos que él puede salir de esta, porque tiene grandes condiciones», señaló a Deportivas Columbia.

Ureña habló sobre el tema de los salarios, que ventiló un diario nacional. El jugador erizo afirma que en La Liga no le darán más declaraciones a este medio.

Además, fue más allá y afirma que los capitanes de La Sele ya tienen conocimiento del tema, por lo que también podrían tomar medidas en la Tricolor.

Declaraciones dadas a Deportivas Columbia