Este será el primer compromiso en el que el Saprissa no contará con su barra organizada en las gradas

Redacción- El portero estelar del Deportivo Saprissa, Aarón Cruz lamenta la ausencia de La Ultra para el juego frente al Montreal Impact del próximo miércoles.

Los brincos y cánticos que siempre caracterizaron a la barra de los morados no aparecerán en el juego de mitad de semana.

Esto tras la decisión del club de vetar a este grupo de adicionados de manera permanente nombrar el sector de sol sur como el sector familiar.

«Es totalmente diferente, lamentable porque obviamente nos gusta el apoyo que nos brinda La Ultra, pero independientemente de si ellos están o no nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es un partido importante y una linda oportunidad para buscar marcar una era como equipo pasando esta ronda», aseguró el cancerbero tibaseño.

Cruz considera que el equipo no puede excusarse en la ausencia de esta barra brava para no sacar el resultado esperado.

Puesto que para él lo más importante es el rendimiento de los 11 jugadores dentro de la cancha, sea con La Ultra o sin ella.

«Obviamente es importante el apoyo que ellos nos brindan, pero en la cancha son 11 contra 11 y pienso que serían excusas decir que en el resultado influye el aficionado, así que lo que influye en la cancha son los jugadores», sentenció el número 13 de los morados.

Saprissa ahora se enfoca de lleno en el importante compromiso de mitad de semana, el cual es el primer paso para soñar con clasificar a los cuartos de final.

No obstante, los capitalinos llegan con la ventaja de que no tuvieron desgaste físico este fin de semana, puesto que el juego contra el Municipal Grecia no se efectuó.