El Pelícano pide que no tomen las cosas personal

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, pega el grito al cielo contra los árbitros y la Comisión de arbitrajes, ya que considera que tienen algo contra él.

Medford se molestó bastante por la cartulina roja que le mostró el árbitro central, Benjamín Pineda, tras el pitazo final del juego entre Guadalupe vs Cartaginés.

El compromiso finalizó con una jugada polémica, que molestó de gran forma al público presente en el Coyella Fonseca, por lo que Medford optó por ir a bajar los ánimos.

Hernán se acercó al cuarteto arbitral para felicitarlos por el gran trabajo realizado, pero al parecer un asistente le indicó al central que expulsara al técnico brumoso.

Benjamín Pineda hizo caso y le mostró la roja a Hernán Medford, que explotó contra los encargados de impartir justicia. Inclusive, considera que en el país son «dioses».

El técnico brumoso señaló que tiene un vídeo demostrando que, al final del partido, él solo llegó a felicitar a Pineda por su trabajo, pero aún así se fue expulsado.

El Pelícano tiró con todo en la conferencia de prensa y afirma que apelara la sanción, ya que cuenta con todo documentado para ir hasta la Comisión de Arbitraje.

«Los árbitros son dioses en este país, son dioses, no se les puede hablar o felicitar, no se les puede decir nada. Yo me fui al campo, porque en la última jugada todo mundo le estaba diciendo cosas, yo más bien le fui a decir que buen trabajo.

Todo está documentado, voy apelarlo hasta en la comisión de arbitraje. Porque los árbitros hoy son dioses, no se les puede ni acercar.

Sí yo me lo topo en la entrada, porque tenemos la misma salida, también me van a expulsar por estar cerca de él. Más bien iba ir a felicitarlo.

La gente al final se enojo un poco por la última jugada. Yo le iba decir que buen trabajo, no hubo y entonces, por eso me expulsan».

Pero todo no quedó ahí, debido que el entrenador del conjunto de la Vieja Metrópoli le envió un fuerte y claro mensaje a la Comisión de arbitraje.

«¿Qué tienen en contra del negro este? Y no se pongan con cositas de que «pobrecitos». ¿Qué tienen en contra mía? Dígalo, no los puedo ni felicitar.

Comisión de Arbitraje que tienen en contra de este señor. No lo hagan personal, porque lo están haciendo personal, pero como son dioses no se les puede decir nada».

Con el empate de 0-0 ante Guadalupe FC, Cartaginés cerró la primera con 13 puntos en la octava posición en 11 jornadas transcurridas.