Herediano ha llevado la batuta con la venta de jugadores recientemente

Redacción – El gerente general florense, Jafet Soto, cree que la mayoría del plantel de Herediano es vendible al fútbol internacional.

Los rojiamarillos han sido el club nacional que ha llevado la batuta con ventas de jugadores hacia el extranjero, gracias a la calidad y talento de sus jugadores.

Allan Cruz, Jimmy Marín, Elías Aguilar, José Ortíz, Luis Díaz, Juan Pablo Vargas y El Divino Rodríguez, son algunos florenses que han salido rumbo al extranjero.

El talento y calidad de estos jugadores los ha llevado a brillar. La última salida florense al exterior fue Francisco Rodríguez, que fichó con Deportes Tolima de Colombia.

Lea también: Talento y calidad de Bernald Alfaro seguirán en La Liga por largo tiempo

Rodríguez ha iniciado con el pie derecho su andanza en Colombia y la semana anterior, se destapó con un triplete ante Envigado.

Ese gran papel del ariete le valió para que los directivos cafeteros, llamaran a Jafet Soto para felicitarlo por haberle recomendado al Divino, que está prestado en el Tolima.

Pero ese éxito en las ventas de jugadores no es obra de la casualidad, debido que Fuerza Herediano cuenta con un plan especial para exportar al extranjero.

Jafet Soto dio a conocer que la venta de futbolistas son ingresos frescos para la institución, que se da el lujo de tener un 40% de su presupuesto en este rubro.

«Son ingresos frescos para el Herediano, nuestro negocio es promocionar, mostrar, potenciar y vender jugadores, no saben lo feliz que me siento cuando me llaman para felicitar a mis jugadores.

El modelo de las anteriores administraciones del Herediano, en este caso hablemos de Aquil Alí en el 2004 él último un modelo de vender jugadores.

Vendió a Junior Díaz, José Luis López, Carlos Johnson, Ever Alfaro y nosotros creemos que ido incrementándose. Cuando empezamos en el 2013 era un 20%.

Hoy podemos hablar cerca de 40% del presupuesto en lo que es venta de jugadores. Podría decir que un 48% de la planilla es vendible. Eso va a depender de la promoción.

También del rendimiento del jugador. Lo que tenemos potencialmente para mostrar en el mercado internacional, con un perfil internacional es muchísimo».

Soto considera cree que hombres como Nextaly Rodríguez, Aarón Salazar, Esteban Alvarado, Keysher Fuller, José Mora y otros más, tienen la calidad para irse al exterior.