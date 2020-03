Redacción- El presidente Trump tuiteó que está declarando que el domingo será un Día Nacional de Oración ya que muchas iglesias en todo el país están cerradas debido a la propagación del coronavirus.

“No importa dónde estés, te animo a que te vuelvas hacia la oración en un acto de fe. ¡Juntos, fácilmente PREVALECEREMOS!”, escribió en un tuit posterior.

El 13 de marzo el presidente Trump declaró estado de emergencia en EE.UU. por coronavirus.

Estados Unidos registra 1.523 casos de coronavirus y más de 40 muertes en el país.

En EE.UU. se ha restringido el ingreso de pasajeros de la Unión Europea durante los últimos 30 días.

It is my great honor to declare Sunday, March 15th as a National Day of Prayer. We are a Country that, throughout our history, has looked to God for protection and strength in times like these….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020