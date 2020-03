Pocas veces se realizan oraciones sin fieles en la Basílica de San Pedro

Redacción – El Papa Francisco -y los papas anteriores- han rezado muy pocas veces a lo solitario en la gigantesca Plaza de San Pedro, lo que este viernes presenció el mundo entero con la bendición papal «Urbi et Orbi», traducido del latín «a la ciudad de Roma y al mundo».

«Un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, lo dicen las miradas. (…) Estamos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta», fueron las palabras del Santo Padre en la desierta Plaza de San Pedro.

Única en la historia

La bendición «Urbi et Orbi» es un acto que ningún otro obispo puede realizar y la reza el Papa en tres ocasiones: al ser elegido sucesor de Pedro, en Navidad y Pascua.

Por eso, nunca antes en la historia esa bendición se había realizado fuera de los momentos ya mencionados.

Y esta vez se dio la bendición en la Plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía, seguida virtualmente por millones de feligreses en diferentes partes del mundo, incluido Costa Rica gracias a la transmisión de AMPrensa.com y los diferentes medios.

Esta plaza puede albergar más de 300 mil personas en una ceremonia del Santo Padre.

Vatican News Vatican News Vatican News

El pontífice caminó solitario aproximadamente 50 metros mientras una tenue lluvia caía sobre la plaza en el Vaticano.

«Esta tarde me gustaría confiarlo a todos al Señor, a través de la Virgen, descienda sobre vosotros la bendición de Dios: Señor, bendice al mundo, da salud al cuerpo y consuela los corazones. Nos pides que no sentamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor y tenemos miedo. Pero tú Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repite de nuevo: No tengáis miedo y nosotros junto a San Pedro volcamos en ti todo nuestro agobio porque sabemos que tú nos cuidas», concluyó el Papa Francisco.

Escuche la oración de Francisco a partir del minuto 4