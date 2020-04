Uso es obligatorio hasta la hora de ir conduciendo

Redacción- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele anunció el uso obligatorio de una mascarilla para poder salir de la casa.

La orden se da con el objetivo de que la cifra de contagiados por Covid-19 en el país centroamericano se mantenga bajo.

Puesto que hasta el momento se registran un total de 125 contagiados por el mortal virus, mientras que la cantidad de muertos llega a seis.

«No tener una mascarilla no es justificación, no hay salvadoreño que no tenga un pedazo de tela en su casa. Y esta demostrado que una mascarilla de tela, aunque no es lo óptimo, es mejor que nada», anunció el mandatario mediante su cuenta de Facebook.

Desde hace varias semanas Bukele había declarado toque de queda en El Salvador, pero la nueva medida del uso obligatorio de las mascarillas refuerza la lucha contra la pandemia.

Puesto que se sigue manteniendo a las personas dentro de sus hogares, pero en los casos de excepción que sí pueden salir a la calle deberán hacerlo con mascarilla.

Inclusive esto también rige a la hora de andar conduciendo, puesto que en caso de ser detectado manejando sin el uso de mascarilla será detenido para retirarle licencia y el mismo vehículo.

«Las medidas sanitarias son molestas, lo sé. Pero estoy seguro que estará de acuerdo en que su vida, y la de sus seres queridos, vale el esfuerzo», añadió Bukele en la publicación.

El Salvador es el tercer país de Centroamérica con menos afectación por Covid-19, solo superado por Nicaragua y Belice.

En el caso del país pinolero hasta el momento registra de manera oficial solo ocho casos confirmados y un fallecido, mientras que Belice con 13 y dos personas perdieron la vida.

Mientras que en contraste se encuentra Panamá con 3224 casos confirmados y 79 muertes, además de Costa Rica que es el segundo país de la región con más caso, 577.