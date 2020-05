Matromonio Igualitario y su significado para mí.

La fecha queda marcada en el calendario para aquellos que una vez creyeron que su vida estaba destinada a estar solos o solas. Desde ahora, se envía una clara señal de que la diversidad y la inlcusión, no son opciones, son derechos humanos y se respetan. #MatrimonioIgualitario Agradezco a Ana Helena Chacón y Luis Salazar por haber hecho historia

