Redacción. Las diputadas Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional y Karine Niño, de Liberación Nacional, presentaron una moción que contó con el respaldo de 40 diputados, para que se aprobara un minuto de silencio condenando el brutal asesinato del ciudadano afro estadounidense George Floyd, a manos de un oficial de policía en la ciudad de Minneapolis.

El diputado Enrique Sánchez dijo que esto también es por otras víctimas como Trayvon Martin, Tamir Rice, Michael Brown, Eric Garner, Philando Castile, Sandra Bland, Alton Sterling, Atatiana Jefferson, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Tony McDade que han sido víctimas de la agresión policial y el racismo sistemático.

«Ni el avance normativo ni los esfuerzos por generar conciencia global sobre esta problemática fueron suficientes para impedir que un oficial de policía trivializara la vida de otro ciudadano, indefenso y bajo su custodia, hasta el punto de muerte», destacó.

El legislador también respaldo el llamado de la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, de elaborar un informe especial sobre todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y formas conexas de intolerancia, contra los ciudadanos afroamericanos.

Por su parte, Karine Niño destacó que nada justifica la violencia en el mundo y que no deberían de existir personas que tengan miedo a no ser aceptados, porque no son iguales o porque piensan o tienen un color de piel diferente.