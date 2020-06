Brumosos contaron con un gran rendimiento en la segunda vuelta del campeonato

Redacción- El técnico del Club Sport Cartaginés, Hernán Medford, afirma que no se enfoca en solo frenar al goleador del campeonato nacional, Christian Bolaños.

El estratega de los brumosos comentó este viernes en conferencia de prensa que el trabajo del equipo se tiene que enfocar en frenar el accionar general del Saprissa.

Puesto que el volante número 2 del conjunto tibaseño ha concretado todas sus anotaciones dentro del área rival.

Gracias a su lectura del juego y buen posicionamiento, que le ha permitido encontrar varios balones sueltos que ha enviado al fondo de las redes.

«Nosotros nunca nos fijamos en un jugador, nosotros nos fijamos en un equipo, el equipo se llama Saprissa, no podemos basarnos en un solo jugador, a mí me preocupa todo el Saprissa, no solo Bolaños, en el momento que pase eso estaría mal yo», afirmó Medford.

No obstante, la mayoría de jugadas creadas por el equipo dirigido por Wálter Centeno pasan por los pies de futbolistas como Mariano Torres y Michael Barrantes.

Por lo que el trabajo del conjunto de la Vieja Metrópoli no se podrá enfocar solo en evitar las anotaciones de Bolaños.

«El equipo esta planificando para jugar un buen partido ante el Deportivo Saprissa, el equipo esta con confianza, esta con ganas, esta con buena actitud, en la cancha vamos a ver quien mandará, no quiero insinuar si somos favoritos o no, es una final de 180 minutos»

Cartaginés cuenta con una gran motivación para enfrentar la serie contra el Monstruo, puesto que lograron avanzar a las semifinales luego de 10 torneos seguidos sin lograrlo.

Además, los brumosos contaron con un gran rendimiento en la segunda vuelta del campeonato, al conseguir siete victoria, un empate y tres derrotas.