Paté confía en las cualidades de Venegas y lo ha colocado en distintas partes del terreno de juego

Redacción- El volante del Deportivo Saprissa, Johan Venegas, considera que los árbitros no protegen a los jugadores que brindan espectáculo.

Los constantes golpes por parte de los jugadores rivales y la falta de sanciones de los árbitros genera la molestia del jugador tibaseño.

El número 7 del Monstruo afirmó que ese es un riesgo que se corre por buscar las jugados de mano a mano.

No obstante, considera que los referís deberían cuidar más este tipo de jugadores, que son principalmente son los que generan peligro en el marco rival.

«Ya es algo con lo que uno tiene que vivir y jugar, uno siempre busca el mano a mano, el uno contra uno, en lo que uno es fuerte y siempre lo van a golpear a uno, lo que pasa es que los árbitros no sancionan cosas o dejan de sancionar, ahora (juego contra Grecia) recibí una plancha casi que en el muslo y el árbitro no sanciona al jugador, entonces queda esa cierta duda de que no protegen a los jugadores que dan espectáculo», aseguró el jugador.

Venegas es uno de los jugadores más regulares en los planteamientos de Wálter Centeno, puesto que suma 1.146 minutos divididos en 16 encuentros.

No obstante, durante este Clausura 2020 el futbolista de 31 años de edad ha perdido protagonismo en las redes.

Puesto que hasta el momento acumula solo dos anotaciones en lo que va del torneo, sumando la del pasado sábado contra Grecia.

El mundialista de Rusia 2018 ha mostrado gran polifuncionalidad bajo las ordenes de Centeno, quien lo ha utilizado en distintas áreas del terreno de juego.