Alvarado asegura que ya tiene una ruta para sacar adelante al país

Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, asegura que su gobierno quiere proteger a la gente más pobre y humilde de suelo costarricense.

Alvarado afirma que no le puede prometer a los ticos, que dentro de uno, dos o tres meses todo volverá a la normalidad, ya que se viven momentos muy difíciles.

A pesar de los ratos complicados que vive la nación, el mandatario afirma que él y los funcionarios gubernamentales tienen una ruta trazada para sacar adelante al país.

El presidente pide a los ciudadanos mejor posicionados ponerse la camiseta y ayudar a la población más pobre, que atraviesa una tormenta por la pandemia.

Lea también: Playas estarán abiertas más de nueve horas en zonas en alerta amarilla

Carlos Alvarado aprovechó la conferencia de prensa para mandarle un mensaje a la población nacional, que ha mostrado su malestar en las calles y redes sociales.

«Yo no le puedo prometer al país, que vamos a volver a una normalidad en uno, dos o cuatro meses, eso no es así. Yo le puedo decir al país, de que estamos frente a un panorama difícil, pero también puedo decirle que podemos salir de ahí.

Hay un camino para salir de ahí, pero ese camino depende de que todos pongamos de nuestra parte. Yo le compartí al país, que vamos a necesitar todos a manifestarnos de que no me tienen que tocar, si no diciendo que puedo yo aportar para resolver esto.

Escucho manifestaciones de quienes dicen a ellos no, de distintos sectores. Yo lo único que he dicho que tenemos y queremos proteger a la gente más pobre, a la niñez y a la gente más humilde, a ellos y ellas los debemos proteger.

Al resto que tiene más posibilidades tendrá que poner de su parte, a eso es lo que vamos y a eso llegaremos. En lo macro económico hay una ruta trazada, un presupuesto extraordinario para la gente, la CCSS y la estabilidad inmediata del país».

En las últimas semanas han aumentado las manifestaciones en el país, ya que muchos ciudadanos de distintos sectores piden la reapertura de sus actividades.