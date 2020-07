Imágenes de AM Prensa lo confirman

Redacción- Este domingo 26 de julio hay casi nula afluencia de romeros hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago.

AM Prensa consultó a las autoridades de la Basílica sobre la posible llegada de romeros este domingo, a lo que la entidad indicó que a eso de las 10 am no habían reportes.

Un colaborador de este medio en la zona tomó varias fotografías de la ruta hacia la Basílica y no se observó mayor movimiento.

«Estamos muy preocupados por la afluencia de personas a Cartago en Romería. Por lo que de manera respetuosa, uno mi voz a la del Padre Francisco Arias, sacerdote de la Basílica de Los Ángeles, para rogarles que se abstengan de asistir a Cartago en estos días.

La iglesia está cerrada, al igual que la Pileta y el parque. Les llamamos a cuidar su salud y la de los que les rodean», dijo Mario Redondo, alcalde de Cartago, este sábado, pues hubo una cantidad importante de romeros que llegaron a la Basílica.

Sin embargo, este domingo el panorama, hasta esta hora, es favorable pues la llegada de personas es casi que nula.

A eso de las tres de la tarde de este domingo, las autoridades de la Basílica reporta un ambiente «muy tranquilo».