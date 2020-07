El atacante se siente muy feliz por llegar al Team

Redacción – Jonathan McDonald dejó atrás los colores de Alajuelense para vestir la camiseta del Herediano, club donde se siente valorado, querido y apreciado.

El atacante de 32 años sorprendió a todos tras anunciar su adiós de La Liga y prácticamente de inmediato ser presentado como nueva ficha del Team.

Big Mac estampó su firma con los florenses por un período de dos años, con opción de extender su ligamen conforme a su rendimiento en la cancha.

La camiseta número 9 fue el dorsal que eligió Jonathan, que dejó atrás su emblemático «19» con la misión de dejar atrás todo lo vivido en el pasado.

Herediano sorprendió a todos y firmó a uno de los mejores delanteros del país, que vivirá su segunda etapa con el equipo. En su primera etapa sumó 74 partidos y 17 goles.

Lea también: Herediano da un golpe en el mercado de fichajes y contrata a Jonathan McDonald

Del 2005 al 2010 fue parte del cuadro rojiamarillo, al cual le guarda mucho cariño, ya que fue la institución que lo dio a conocer en la máxima categoría.

McDonald conversó con el programa Paralelo 10 y dejó ver su felicidad tras ser presentado con la camiseta del conjunto florense.

«Aquí fue donde me dieron nombre, aquí me abrieron las puertas para consolidarme en mi carrera deportiva. Así que Herediano siempre fue una base en mi carrera. Feliz por volver, agradecido con don Aquil Alí, que es uno de los artífices de esto.

Llego a un lugar donde me siento querido, valorado y apreciado, eso es de las cosas más importantes, no solo como futbolista, si no como ser humano o persona, que ocupa para ser exitosa en la vida y hacer las cosas bien, estoy feliz y agradecido.

Esperemos que sean momentos muy felices, muy dulces y ahora en adelante, montarme en el barco, agarrar un remo y remar junto con todos a buscar un campeonato más. Esperamos que sea un proyecto a largo plazo de vida», señaló a Paralelo 10.

El futbolista asegura que el respaldo de junta directiva es una motivación muy importante para él y su familia, que siempre lo ha apoyado en todo momento.