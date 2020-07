OIJ publicó imagen informando sobre su desaparición

Redacción- Una joven reportada como desaparecida ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo un vídeo en facebook, en donde llora y pide que «no» la busquen.

La joven identificada como Aida Yanira Mainez Morales, hizo una transmisión, en lo que parece ser su cuenta de facebook.

En la transmisión, en apariencia realizada este pasado domingo, día en que fue reportada como desaparecida, se ve a la joven muy nerviosa, mientras de fondo se escucha a varias personas hablando.

«Por favor no me llamen, no me escriban a mi cuenta porque me la tienen ‘hackeada'», dijo.

Además, se le escucha decir «estoy consumiendo», entre lágrimas, mientras insiste en que «no la llamen», ni le escriban mensajes.

Al final del vídeo, se escucha la voz de un hombre, quien le indica que debe «guardar» el celular.

Este martes 28 de julio, el OIJ publicó una imagen en las redes sociales con un reporte sobre su desaparición.

Este medio intentó contactar a las autoridades de esta cartera para conocer sobre este caso, pero no fue posible al cierre de esta nota.