Los florenses recibieron un fuerte golpe con la suspensión de sus directivos

Redacción – La suspensión de directivos del Team no afectará las obras y Estadio Eladio Rosabal Cordero, que lucirá una nueva cara a partir del 2021.

El Comité de Ética de la Fedefútbol dio a conocer la inhabilitación de Jafet Soto, Pablo Salazar y Orlando Moreira, tras la resolución del caso Fuerza Herediana – Grecia.

Los castigos para cada directivo es por un período de 12 meses. A pesar de ese castigo, las obras en el inmueble florense no se verán afectadas.

Juan Carlos Retana, presidente del Team, dejó claro que los trabajos en la casa rojiamarilla son totalmente independientes, por lo que no se verán afectados.

La demolición en los sectores norte y este en la Casa de don Eladio inició la semana pasada. La misma se llevará un período de un mes y así iniciar con el lado oeste.

El mandatario del Team conversó con Deportivas Columbia y afirmó la resolución del Comité de Ética no tiene que ver absolutamente nada con el Team.

«Ninguna, es una obra civil y totalmente independiente. Estamos trabajando para ejercer las acciones que se tengan que corresponder y confiar en las resoluciones de las estancias que corresponden.

Esta resolución de ética no tiene que ver absolutamente nada con el equipo, no tiene que ver con el equipo, no tiene que ver nada Fuerza Herediana, no tiene que ver con la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.

El tema ética siempre se maneja y es solo para las personas físicas, no de personas jurídicas, así que no puede ver ninguna implicación de ese tipo. Lo puede pasar es un ausentismo de tres personas en temas futbolísticos», afirmó Retana a Deportivas Columbia.

Retana confía en demostrar la inocencia de los directivos del Team, que tiene un período de ocho días para poder apelar la fuerte sanción impuesta este 28 de julio.