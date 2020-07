McDonad está muy contento por haber logrado un acuerdo con el Team

Redacción – El delantero nacional, Jonathan McDonald, asegura que en muchas ocasiones fue el parrayos o la cortina de humo perfecta en Alajuelense.

Big Mac cambió los colores de La Liga para vestirse de rojiamarillo. Ese movimiento sorprendió a los aficionados del León, que consideraban al atacante como un referente.

El adiós del último gran goleador erizo ha traído sus repercusiones, ya que el futbolista no entienden que es lo que cobran en la directiva liderada por Fernando Ocampo.

En los momentos difíciles siempre dio la cara e incluso se mantuvo fuerte, cuando la afición rojinegra lo crucificaba en las redes sociales del conjunto erizo.

Jonathan afirma que deben preguntarle a Agustín Lleída y compañía, porque se dio su arribo al Herediano, club donde estampó su firma por período de dos años.

McDonald conversó con el programa Encuentro Deportivo de Deportivas de Columbia y dio a conocer lo que posiblemente le están cobrando en el León.

«¿Qué es lo que me cobran? No sé, eso es una pregunta para él (Agustín Lleída) y para los que estuvieron involucrados en el asunto, que posiblemente fallé la opción de gol que tuve y diay como esas puedo fallar cinco o seis más.

Pero sé que muchas veces era el pararrayos o la cortina de humo perfecta para muchas situaciones en La Liga, igual hay cosas y números que sacaron en mi contra y nadie nunca salió a desmentirlo. Cosas como publicaciones de algunos medios.

Yo no soy La Liga, yo no juego solo. Muchas responsabilidades me lo achacaban a mí y siempre asumí mi responsabilidad, siendo cosas buenas o malas. Fueron más cosas buenas que las malas. Posiblemente le caiga hasta mal.

No tengo en contra nada de la institución en sí, nunca voy hablar mal de una institución que me dio mucho y me dio de comer mucho años, pero si hay cosas que pasan. A Lleída no le gustó que yo negociara mi contrato con el presidente».

El atacante afirma que llega a un equipo donde siente el respaldo de la junta directiva liderada por Jafet Soto. Además, resalta que se siente valorado y apreciado.