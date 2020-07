Redacción- El doctor Álvaro Áviles, jefe del servicio de infectólogía del Hospital México, envió un contundente mensaje a la población costarricense.

Como es propio del especialista, habló sin tapujos y señaló de manera crítica aquellas situaciones que están llevando al país al precipicio en esta pandemia mundial.

Áviles critica «la otra pandemia de opinólogos», al referirse a quienes cuestionan las acciones que toma Salud para atender la emergencia.

«Tal parece que muchos de ellos quieren decir que el país ha fracasado en su manejo, pero olvidan que países más poderosos y con más recursos han caído y sucumbido estrepitosamente frente a esta ‘insignificancia'», comentó.

Según Áviles, este problema, más la inacción de un sector de la población que se cree invencible o delega la responsabilidad en otros, han contribuido al que el país esté enfrentando la fase más crítica de la pandemia.

«Opinan en contra sin fundamentos. Alimentan chismes y noticias infundadas. Hacen daño. Lo que no queda claro es por qué o para qué. No se ve la ganancia que puedan obtener Lo único que se ve es el daño inmediato y a mediano y largo plazo que están provocando…

Es difícil creer que después de todo esto sigan sin poder entender. Tal parece que no quieren o no les conviene, egoístamente, entender», expresó.

Áviles en conversación como AM Prensa hace poco menos de un mes, hizo esa misma crítica y apuntó a que de no atenderse las indicaciones, el país podía entrar en una situación complicada.

El especialista asegura que cada persona tiene en sus manos su futuro y el de todo un país; indica que la educación es primordial en estos momentos para evitar la propagación del virus.

«Al pueblo ya se le ha educado suficiente, nuestros pueblo no es tonto pero no ha querido hacer caso, porque no quiere perder su libertad», comentó.

El llamado que hace el especialista es ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas, no descuidarlas y prestar atención a lo que sucede en las zonas periféricas del país.