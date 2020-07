Redacción- El contexto generado por el COVID-19 ha desencadenado toda clase de repercusiones, algunas son positivas como la respuesta de más de 50 odontólogos, quienes durante esta pandemia han decidido emprender o impulsar negocios iniciados tiempo atrás.

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica publicó la lista completa de los dentistas emprendedores en su página web con el fin de motivar y difundir estos proyectos.

“Nos enteramos de que muchos de nuestros agremiados son personas con gran facilidad para desarrollarse en otras áreas más allá de la odontología y quisimos dar a conocer más sus proyectos para que los demás colegiados y la ciudadanía en general pudiesen apoyarlos”, resaltó la Dra. Carol Calvo, quién lideró la iniciativa.

Uno de estos dentistas emprendedores es el Dr. Sebastián Zúñiga quien asegura que muchos de sus pacientes eran extranjeros y ante el cierre de fronteras vio muy afectado su trabajo en el consultorio, por lo que decidió dedicarse a una de sus pasiones, la pastelería.

Así nació SZ Artisan Patisserie, donde se elaboran diversidad de queques, muchos de ellos, con decoración personalizada.

“Empecé a hornear como una terapia para bajar la ansiedad ante la situación, luego le comenté a algunos amigos que comenzaron a encargarme pasteles, después publiqué fotos en Instagram y crecieron los clientes, incluso tengo un pedido fijo semanal de una cafetería en Barrio Otoya.

Ante una crisis hay que buscar una estrategia tanto monetaria como para encausar las emociones y de ahí puede salir una oportunidad de oro”, detalló el Dr Zúñiga.

Otro digno ejemplo de ingenio es el de la Dra. Melania Acuña, quien aprovechó el confinamiento para formalizar su idea de gomitas artesanales para perros Chewy Treats, estas son 100% naturales a base de verduras, frutas, mantequilla de maní, caldo de pollo o de res.

“Me gustan los perros, tengo tres y hace un año se me ocurrió la idea de darles premios saludables.

Durante la cuarentena me decidí y creo que no hubiera podido escoger un mejor momento para lanzar mi emprendimiento, no sólo porque logré aprovechar mi tiempo libre, sino porque en esta época la gente está más pendiente de las redes sociales”, resaltó la Dra Acuña, quien afirma que ya tiene una cartera de clientes recurrentes.

Si desea conocer más de los emprendimientos podrá visitar el enlace https://bit.ly/36I7dN1.

Áreas de emprendimiento de los odontólogos

 Arte y manualidades

 Repostería y alimentos

 Bebidas

 Restaurantes

 Belleza y cuidado personal

 Joyería

 Ropa y accesorios

 Bienestar y salud

 Productos ecológicos

 Floristerías y viveros

 Fotografía

 Idiomas

 Mascotas

 Turismo