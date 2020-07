Marín y Herra tienen varios meses de estar en una relación amorosa

Redacción – Repretel no castigará a la periodista Fabiola Herra, quien ha sido duramente criticada por un sector de la población tras el paseo en yate con Rodrigo Marín.

La comunicadora estuvo presente en el polémico paseo por Guanacaste del personero del Ministerio de Salud, quien actualmente es el pareja sentimental de Herra.

Muchos señalaron a la periodista y pedían que el Canal de la Uruca sancionara a Fabiola, luego de que Marín renunciara a su cargo de director de Vigilancia de la Salud.

La pareja no predicó con el ejemplo, debido que no usaron mascarilla o careta, incumplieron llamado a no salir de casa y tampoco aplicaron el distanciamiento social.

El director de Noticias Repretel, Jerry Alfaro, señaló que no impondrán ningún tipo de sanción a la periodista, ya que estaba fuera de sus funciones como comunicadora.

«La periodista Fabiola Herra pertenece a Repretel y sigue en sus funciones habituales como periodista de Noticias Repretel, temas que atañen a su vida personal no son abordadas por la empresa y ella sigue ejerciendo sus funciones tal y como ha hecho en los últimos años», afirmó Jerry Alfaro al Diario La Teja.

Rodrigo Marín continuará trabajando con el Ministerio de Salud, pero lo hará como Profesional Licenciado de la Salud 3 en el grupo F.

En dicho puesto de propiedad tendrá un jugoso salario de ₡3 millones 707 mil 693. Ese momento ha generado descontento en muchos costarricenses.

Según el Ministerio de Salud, Marín cumplirá funciones que su jefatura le asigne; sin embargo, no se explica cuáles.