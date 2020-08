Redacción– ¡Tierno! La simpatica Dorothy Pollack de 103 años cumplió el deseo de realizarse el primer tatuaje.

Su nieta le dijo a CNN que decidió hacerse una rana en el brazo, porque son lo único que ama más que la cerveza y las hamburguesas.

La anciana, tiene ya problemas auditivos y su familia no pudo conocer por teléfono qué quería que le regalaran así que tuvieron que esperar casi dos meses para escucharlo de su boca: quería un tatuaje.

“Fue muy emocionante porque hace años mi nieto quería que me hiciera uno y yo le dije que no lo haría. De repente, decidí que me gustaría tener uno. Y si pudiera, una rana. Porque me gustan las ranas”, manifestó Pollack a la cadena CNN.

Luego de tatuarse, Dorothy decidió cumplir otro de sus deseos que era dar un paseo en moto. La abuela de 103 años anunció que esta no será su última aventura.