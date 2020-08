López ha sido muy criticado por la afición manuda

Redacción – El volante hondureño, Alex López, asegura que los errores en las finales anteriores le han dolido mucho por lo que han terminado pesando en Alajuelense.

López ha cometido dos fallos mayúsculos en las últimos definiciones por el título que ha tenido el León ante Herediano y el Deportivo Saprissa.

En el Apertura 2019 falló un penal que le terminó dando la estrella 28 al Team y en el Clausura 2020, perdió un balón que terminó en gol para el Monstruo.

Esos errores le han dolido bastante al catracho, que de parte de un gran sector del liguismo ha recibido cientos de críticas por su falta de peso en juegos claves.

Con el duelo ante los florenses a la vuelta de la esquina, Alex López se sinceró y afirmó que esos errores le han dolido mucho, al igual que las críticas que ha recibido.

«Todo futbolista llega a un punto en su carrera donde le puede llegar este momento, yo estoy expuesto a cualquier partido sea juegue bien o mal a las críticas, obviamente que a todas las críticas tomo las que me pueden ayudar.

Los errores que he cometido en las finales me han dolido mucho, porque siento que he cometido errores en partidos en los que nadie desearía poder cometerlos, lastimosamente a mí me ha pasado dos veces. Confío en Dios que me vuelva a pasar.

Sinceramente duele en el aspecto, se podría decir de objetivos, porque mi objetivo siempre ha sido ser campeón aquí y duele también en haberles fallado en esos momentos. Pero esto es de seguir adelante.

Si yo me pusiera a pensar en todas las críticas que he recibido, me hubiera ido desde el primer momento. Espero que no me vuelva a pasar, que pueda ser campeón este torneo y así poderme irme campeón, al final hay que darle para adelante», afirmó López.

El hondureño asegura que en el León está muy contentos con la incorporación de Bryan Ruiz, ya que el jugador ha llegado aportar toda su experiencia al plantel.