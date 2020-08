López asegura que ya es hora de que sean campeones

Redacción – El volante hondureño de La Liga, Alex López, asegura que los manudos nunca se darán cuenta de como el plante desea ganar la copa 30 en el Apertura 2020.

López reveló que se ha apartado de las redes sociales, con el fin de darlo todo por la camiseta rojinegra y así cumplir con las exigencias de los fanáticos erizos.

A sus 28 años, el catracho ha vivido en Alajuelense momentos que le han dolido bastante mucho. Pero es consciente que a los aficionados también la han pasado mal.

El jugador sabe muy bien que el deporte es de resultados y que tiene claro el malestar de la afición. Por esa razón, en el plantel trabajan fuerte para salir campeones.

Lea también: Jafet Soto podría ser el verdugo que haga rodar la cabeza de Carevic en La Liga

Los manudos no salen campeones desde diciembre del 2013. Por ello, el plantel liderado por Andrés Carevic buscará conseguir el tan ansiado trofeo.

Alex López le mandó un mensaje a todo el liguismo, con el fin de que tengan claro lo que los jugadores también desean ganar la estrella 30 en la historia de Alajuelense.

«Me he apartado un poco de las redes sociales y lo que me ha pasado aquí, no es para tapar el sol con un solo dedo. El saber que me han pasado cosas que en realidad me han dolido, obviamente sé que no solo a mí, si no que a todo el liguismo.

Puedo aclarar que no soy mucho para hablar de este tipo de cosas, porque soy de los que siente mucho las cosas. Me ha dolido todo lo que ha pasado. Hasta el último día que pueda estar en La Liga, voy a tratar de representar bien a la institución.

Esto es de resultados, yo comprendo a la afición, estamos trabajando fuerte y eenemos un excelente grupo. Ahora nos toca poder lograr el ansiado título, que es lo que más desea la afición y ellos nunca se darán cuenta como lo deseamos nosotros la 30.

No lo vamos a tapar, hay presión por ganar la 30. En mi persona voy a luchar hasta el final y disfrutar el momento de poder estar en una gran institución», afirmó Alex López.

El futbolista hondureño tiene como objetivo salir campeón con el Equipo de su Gente, el cual considera como un equipo grandísimo en Costa Rica.