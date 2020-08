Seguidores del León aún le reprochan por las finales perdidas ante Herediano y Saprissa

Redacción- El director técnico de La Liga, Andrés Carevic, fue directo y afirmó que no siempre respeta la opinión de los aficionados.

La derrota sufrida por los erizos ayer en su propio estadio ante Guadalupe FC volvió a encender el enojo en los seguidores manudos.

Puesto que el conjunto alajuelense no dejó muy buenas impresione en su primer partido del Apertura 2020 jugando en su propio terreno de juego.

Debido a que los guadalupanos lograron controlar la idea de juego del León, que a lo largo de más de 90 minutos solo realizó dos remates directos al marco rival.

No obstante, el estratega argentino es consiente de que los aficionados aún se encuentran cobran las dos finales perdidas y es consiente de que su continuidad no está asegurada.

«Sí totalmente, estoy consiente de esa parte; respecto a los aficionados, aveces no respeto las opiniones de ellos, lo que me queda a mí es seguir trabajando para poder revertir la situación o revertir el no buen partido que tuvimos, nada más, después como lo digo, si el club tiene que tomar decisiones, que tome decisiones, yo acá voy a seguir trabajando, a pesar de que hoy hayamos perdido o la presión que existe en este club o porque no se consigue un título hace mucho, al final de cuantas es mi trabajo y seguiré haciéndolo para tratar de cambiar el rumbo y buscar un buen resultado en la tercer fecha ante Herediano», aseguró el sudamericano.

El timonel de los rojinegros luego quiso corregir sus declaraciones originales, aclarando que su pensamiento se debe a que los aficionados no ven el trabajo diario del equipo.

Por lo que Carevic evalúa dichos señalamientos como una opinión externa, además pidió disculpas por la derrota sufrida ante los guadalupanos.

«Yo respeto a toda la gente, aveces no respeto opiniones, bueno no es que no las respete, no estoy de acuerdo porque no están en el día a día, no saben lo que nosotros hacemos y es una opinión externa, entiendo a la gente y les pido una disculpa por el partido que hicimos hoy, seguir trabajando y tratar de revertir esto», comentó.

La Liga también dejó escapar la posibilidad de colocarse en la cima del grupo A, aprovechando el empate de Herediano en Guápiles.

Pero ahora deberá buscar ese puesto en el choque directo que tendrán ante los florenses en condición de visitante el próximo fin de semana.