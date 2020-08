Muere Chi Chi DeVayne, estrella del reality de RuPaul’s Drag Race

Redacción- La conocida drag queen estadounidense Chi Chi DeVayne, más conocida por su participación en el programa de televisión «RuPaul’s Drag Race», falleció el jueves a los 34 años de edad.

DeVayne, cuyo verdadero nombre era Zavion Davenport, apareció en la tercera y octava temporada del reality show.

Es importante mencionar que la semana pasada, DeVayne posteó en su cuenta de Twitter que se encontraba en el hospital debido a una condición crónica .

"I am heartbroken to learn of the passing of Chi Chi DeVayne.

I am so grateful that we got to experience her kind and beautiful soul.

She will be dearly missed, but never forgotten. May her generous and loving spirit shine down on us all." –RuPaul (1/2) pic.twitter.com/iN3oT3R2dG

— RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) August 20, 2020