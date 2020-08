Ya fue intervenida dos veces y requiere un urgente lavado quirúrgico

Redacción – Una paciente contagiada con Covid-19 denuncia desatención por una grave infección en su pie izquierdo que ha tenido durante cinco meses, lo que imposibilita caminar.

Se trata de Alba Sequeira, vecina de Hatillo, quien afirma que se encuentra muy preocupada por el estado de su pie.

Sequeira fue operada del pie en febrero, pero la herida de su cirugía ha tenido diversas complicaciones.

«Mi pie ha venido colapsando desde que me operaron. Yo así no puedo caminar, me surpura con muy mal olor, me surpura pus negra y verde. Tengo tres úlseras y siento como si me estuvieran apuñalando el pie», explicó la paciente a AMPrensa.com.

Según la documentación que le entregó el Hospital San Juan de Dios, tiene una sepsis severa. Por su condición del pie, sí ha sido atendida, pero denuncia que no la han atendido para el lavado quirúrgico por la infección por ser positiva por Covid-19.

Además, resalta que su caso no responde a la estrategia del Ministerio de Salud sobre los pacientes asintomáticos, quienes se contabilizan como recuperados 14 días después de su diagnóstico, pues ella ya lleva 24 días, no tiene síntomas y salió positiva una segunda vez en la prueba.

«Yo ya tengo 24 días desde que dio positivo. Yo ya no tengo síntomas. ¿Cómo me van a decir que sigo positiva? El pie me está colapsando, lo tengo negro. Yo voy a perder el pie si no me hacen algo, estoy en riesgo de amputación», agregó.

En junio asegura que regresó a emergencias del Hospital San Juan de Dios para que le revisaran unos «huequitos», pero la devolvieron a su casa.

Al tercer intento, su ortopedista le dijo que se le infectó la herida de la cirugía. Por ello, la volvieron a operar el 6 de julio y le dieron salida ocho días después.

La paciente tuvo que regresar nuevamente el 16 de julio para pedir atención, porque su pie seguía infeccionado.

Ese día, desde el pie diabético la remitieron al ortopedista y le envió únicamente antibiótico, según ella destaca.

Para el 18 de julio, le hicieron la prueba de Covid-19 y, al día siguiente, le dijeron que era positiva. La enviaron a su casa con más medicamentos para su condición del pie.

Según cuenta la paciente, el viernes 7 de agosto le dijeron que le iban a hacer el electrocardiograma para intervenirla nuevamente, porque había salido negativa por Covid-19. Horas después, le dijeron que fue un error, que seguía siendo positiva.

Asegura que en el centro médico le indicaron que, como es positiva, no le pueden hacer el lavado quirúrgico que requiere.

Sequeira señaló a este medio que su ortopedista sí le dio seguimiento en el centro médico y fue quien accedió a operarla de urgencia una segunda vez, pero que ahora, por ser positiva por Covid-19, no ha podido ser intervenida nuevamente.

AMPrensa.com consultó al departamento de comunicación del San Juan de Dios sobre este caso, pero aún se encontraban recopilando la información al cierre de esta nota. Este medio de comunicación se encuentra a la espera de la respuesta para dar el respectivo seguimiento.