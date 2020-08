Federación solicitó medidas cautelares

Redacción – El presidente de la Federación Canina de Costa Rica, Rubén Rodríguez, afirma que tienen sospechas de que Gabriel Saborío, captado en un vídeo al tirar un gatito al vacío, habría lanzado más animales desde el sexto piso.

«Creemos que, en ese momento, él lanzó más gatos, no solamente uno. En el mismo vídeo, él menciona y dice ‘este me da lástima’, o sea que los demás no le dieron lástima. Testigos afirman que el gatito huyó por supervivencia y después murió, pudo haber sucedido lo mismo con los otros», resaltó Rodríguez a AMPrensa.com.

Incluso afirma que, aparentemente, esto podría responder a un tema pasional y que los gatos serían de su exnovia, pero son datos que no se han confirmado y son solo supuestos.

Contrario a las versiones que trascendieron, Saborío afirmó que el gato era de él cuando aceptó haber cometido tal acto de crueldad animal.

Desde la Federación Canina, solicitaron al Ministerio Público la medida cautelar para que el ahora detenido no pueda salir del país.

«Por matar un animal, son dos años de cárcel. Es decir, si mató tres, serían seis. Habría que ver si este muchacho tiene pendientes con la ley y si se le suman otras causales, habría privativa de libertad. En la jurisprudencia costarricense, por dos años o menos, se le da el beneficio de ejecución de la pena (no iría a la cárcel). Con la investigación del OIJ y las preguntas en el juicio, va a salir la información de si habían más gatitos», agregó Rodríguez a este medio.

Según la Ley de Bienestar Animal, firmada el 11 de junio de 2017 por el expresidente Luis Guillermo Solís, quien ocasione lesiones a un animal se exponer a penas de cárcel: