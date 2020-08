Lassiter asegura que es un León a donde quiera que vaya

Redacción – El volante nacional, Ariel Lassiter, se despidió del liguismo y asegura que algún regresará a la institución para poder levantar una copa con los erizos.

Alajuelense oficializó la salida de Lassiter al Houston Dynamo de la MLS, donde estará prestado por los siguientes cinco meses, con opción a compra en enero del 2021.

Lassiter tiene ciudadanía estadounidense y tica, por lo que no ocupará un lugar en la lista internacional. Será agregado a la lista del Dynamo en espera de recibir su pase.

Agustín Lleida, gerente manudo, señaló que si la transacción logra darse, la venta del jugador se colocaría como la tercera mejor del club económicamente.

Solamente detrás de las de Froylán Ledezma y Bryan Ruiz. Con la salida de Ariel se le dará oportunidad a jóvenes Alonso Martínez, Carlos Mora y Geancarlo Castro.

Lassiter llegó a reforzar La Liga en diciembre del 2018 proveniente del L.A. Galaxy, en ese entonces llegó sin muchos conocimientos del fútbol nacional.

Pero gracias a sus grandes presentaciones, logró ganarse el cariño de los manudos y hasta logró un cupo en la Selección Nacional liderada por Rónald González.

Ariel Lassiter se despidió del liguismo con un emotivo mensaje y de paso, aprovechó para agradecerle a los erizos por todo el apoyo en su paso por el León.

«A toda la afición que siempre me ha apoyado y sin ustedes la verdad no hubiera tenido una oportunidad así, me abrieron las puertas en el Morera Soto. Me voy un poco triste, porque La Liga va seguir siendo mi casa.

Yo quiero algún día regresar y poder levantar una copa con La Liga, siempre lo voy a llevar en mi corazón y yo siempre voy hacer León a donde sea que vaya. Muchas gracias todos», relató Lassiter en su mensaje de despedida.

El Dynamo adquirió los derechos MLS de Lassiter del Los Angeles Galaxy a cambio de $ 50 mil en dinero de asignación general de 2020.