Lesiones de José Miguel Cubero y Bernald Alfaro mantiene a los erizos sin un recuperador nato

Redacción- Andrés Carevic le agradece a sus volantes por el esfuerzo realizado para cubrir las ausencias de los contenciones José Miguel Cubero y Bernald Alfaro.

El estratega argentino reconoció la labor que hicieron futbolistas como Alex López, Bryan Ruiz y Dylan Flores para suplir a los dos compañeros.

Quienes por sus características de juego le ayudan al cuadro erizo a tener un equilibrio en la mitad del campo y son los encargados de la recuperación del balón.

No obstante, Cubero y Alfaro se ausentaron del choque del pasado sábado en el que La Liga derrotó por marcador de 2-3 a su similar del Municipal Grecia.

«Creo que al no tener un contención de sus características para recuperar y darle equilibrio al equipo, pero lo que tengo que decir es que tanto Alex López, como Dylan (Flores) y en un momento Bryan (Ruiz) que le tocó jugar ahí, hacen su mayor esfuerzo, a pesar de que no tienen características defensivas y la verdad es que lo han hecho muy bien, se han esforzado, han luchado las pelotas, están acostumbrados a jugar más y no tanto a marcar y por eso les agradezco el esfuerzo a ellos como a todo el equipo, pero sobre todo a ellos porque tienen características ofensivas y se adaptan a las circunstancias que hoy tenemos en el equipo», comentó el técnico argentino.

Los rojinegros tuvieron que venir desde abajo en el tanteador por segunda jornada consecutiva y terminaron saliendo con el triunfo con un poco de polémica.

No obstante, las variantes realizadas por Carevic en el segundo tiempo le dieron un nuevo aire al equipo que fue creciendo en el desarrollo del encuentro.

«Aveces hay opiniones de que uno hace siempre lo mismo y que es predecible, pero bueno eso son opiniones, que aveces comparto y aveces no las comparto, pero logramos detectar que se nos estaba complicando el mantener la posesión de la pelota, nos esta costando circular porque es una cancha chica y ellos juegan bien (Grecia) y conocen su cancha, entonces decidimos jugar mucho más directo», agregó.

El León actualmente se ubica en el primer puesto del grupo A con 12 puntos de los 15 disputados hasta el momento.

Rendimiento que intentará mantener en la segunda vuelta de la fase en la que se enfrentan entre los equipos del mismo sector.