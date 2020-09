View this post on Instagram

Estamos hartas de estar furiosas y no hacer nada. Estamos hartas de llorar a víctimas de violencia de género, de violaciones sexuales, de femicidios. Este Domingo marchamos por vos Allison y por TODAS las que nos han arrebatado. Este Domingo les esperamos a todxs! Sabemos que Costa Rica quiere gritar JUSTICIA por sus muertas. Hagamos que nos oigan, que nos vean, que nos sientan y QUE TIEMBLE EL PATRIARCADO. (Compartan para llegar a más personas) #SeVaCaer