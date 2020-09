Cristian Lagos "Estoy muy contento de volver al equipo de Jicaral"Así vivío su primer día de entrenamientos nuestro nuevo fichaje Cristian Lagos 💪🏻💙🌪️🎥 @RVINDAS55 Posted by Jicaral Sercoba on Wednesday, September 23, 2020

Lagos llega con gran ilusión al conjunto peninsular

Redacción – El experimentado atacante nacional, Cristian Lagos, vive entre nervios e ilusión su regreso a la primera división con Jicaral Sercoba, que confío en su talento.

Lagos había perdido las esperanzas de jugar nuevamente en la máxima categoría, debido a la falta de oportunidades estaba trabajando en un empresa alejada del deporte.

A sus 36 años, Cristian volverá a ponerse los tacos tras una llamada el pasado martes con el presidente de Jicaral, Roy Barrantes, fue quién negoció directamente con CL9.

Esa conversación el jerarca peninsular fue suficiente para el atacante, que alistó maletas y viajó hasta suelo jicaraleño para unirse al plantel liderado por José Giacone.

El futbolista dejó claro que cuando viajó hasta la Península de Nicoya sentía nervios, debido a que tenía varios meses sin estar en un terreno de juego.

La vuelta a la división de honor tiene a Lagos muy ilusionado, ya que cuenta con 96 goles en primera y está solamente a cuatro celebraciones de llegar al centenar de anotaciones.

«Me tenía agobiado sinceramente y dije que hasta aquí llegué, no voy a poder llegar un cifra muy importante como uno jugador es una de las metas que tengo claras, ojalá Dios me de la bendición de llegar a los 100 goles, me quedan cuatro anotaciones.

Espero en Dios poderlas conseguir con esta camiseta, que me está dando la oportunidad de regresar a primera división otra vez. Cuando inicié en el fútbol nunca me imaginé que podía llegar a esa cantidad de goles, pero con humildad y trabajo se puede.

Trato de hacer las cosas de la mejor manera, no soy un jugador fuera de serie, porque no lo soy, pero siempre me he caracterizado por esforzarme. Desde que debuté vengo con toda la ilusión del mundo, motivado y cuando venía a Jicaral sentía muchos nervios.

Es una alegría inmensa llegar a algo que a uno lo apasiona como es jugar fútbol. Espero en Dios poder ayudar al equipo, ojalá puedan llegar esos cuatro, llegar a los 100 goles y ojalá que sean aún más, por todavía resta mucho torneo», afirmó Lagos.

Jicaral contrató a Lagos con el objetivo de que les de una mano en medio de la crisis que viven en el Apertura 2020, ya que en el torneo solo suman un punto en seis juegos.