Redacción – ¡Qué orgullo! Carlos «El Zorro» Hernández destaca en el 11 ideal histórico de extranjeros de la liga australiana, donde su huella todavía permanece viva.

El Zorro dejó gratos recuerdos en la máxima categoría de Australia, donde vistió los colores del Melbourne Victory y del Wellington Phoenix.

La A-League dio a conocer en sus redes sociales su equipo ideal de foráneos y el nombre del costarricense destaca en la lista, algo que deja en claro su enorme legado.

Su arribo a este país ubicado en Oceanía se dio en el 2007 cuando fichó con el Melbourne, club donde se dio a conocer con sus espectaculares goles de larga distancia.

Permaneció en dicha institución hasta el 2012, tiempo suficiente para convertirse en ídolo. En ese período registró un total de 120 compromisos y 36 celebraciones.

Salió campeón de liga australiana en dos ocasiones. En junio pasado, el Victory sacó a relucir los golazos del tico, demostrando el enorme respeto y aprecio que le tienen.

Su paso por el Wellington Phoenix fue sin muchos reflectores y pasó prácticamente desapercibido, luego de arribar en 2013 e irse a mediados del 2014.

Actualmente, el Zorro está retirado a sus 38 años de edad. Eso sí, aún sigue vinculado al fútbol, ya que asistente técnico de Hugo Viegas en Barrio México de segunda división.

The best from abroad 🌎

Did we get it right?#ALeague #BestXIs pic.twitter.com/0n53YGrz6D

— A-League (@ALeague) October 30, 2020