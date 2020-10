Redacción- Randall Leal pone bandera tica en alto y aparece por segunda semana al hilo en 11 ideal de la MLS.

El extremo del Nashville no se cansa de dar un espectáculo de fútbol dentro del terreno de juego, lo que lo ha hecho acreedor de reconocimientos individuales.

En la jornada anterior cuando fue parte del once inicial para enfrentar al Montreal Impact el tico deslumbró a los seguidores del balompié estadounidense con una gran anotación.

Dicho gol lo hizo acreedor de cientos de comentarios positivos por el gran nivel y desempeño futbolístico que el tico demuestra dentro de la cancha.

Además lo hizo acreedor del reconocimiento por parte de MLS quien lo hizo parte del once ideal de semana por segunda semana consecutiva.

El tico es uno de los referentes de su club y ha logrado sumar tres anotaciones en 1388 minutos disputados. Además contabiliza un total de tres asistencias.

Por lo que estos números hacen que le nacional se haya convertido en poco tiempo en unos de los jugadores mimados de la afición del conjunto amarillo.

Además ha logrado conquistar a la prensa internacional, que jornada a jornada llenan de elogios al costarricense por su destacable nivel en el terreno de juego.

Heating up 🔥 @randall_leal has made @MLS Team of the Week for the second week in a row 🇨🇷 pic.twitter.com/UuW6VoYzpc

— x – Nashville SC (@NashvilleSC) October 29, 2020