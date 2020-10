Fallas salió muy molesto por la derrota ante los Toros

Redacción – El técnico de Limón FC, Luis Fernando Fallas, señala que son un club pequeño en el fútbol nacional por no saber controlar el éxito que han tenido.

Fallas no salió nada contento tras la derrota de 0-2 de la Tromba del Caribe ante San Carlos, que con goles de Keylor Soto y Marco Mena se dejaron el triunfo.

Para el estratega limonenses sus jugadores salieron a la cancha con la sensación que tenían, tras haber vencido el pasado fin de semana al Monstruo.

La escuadra caribeña que se vio ante Saprissa, no se observó ni la sombra ante los Toros, por lo que se quedaron en el tercer lugar de su sector con 15 puntos en 10 fechas.

El timonel asegura que sus jugadores no se sacudieron rápido del éxito que tuvieron ante el campeón nacional y eso le hizo daño en el compromiso ante San Carlos.

Luis Fernando Fallas habló en conferencia de prensa y dejó claro que son un equipo pequeño por no saber controlar el buen momento que tenían en el certamen.

«Nos quedamos en el camerino con la sensación que teníamos y así entramos al campo, yo dije que había que sacudirse rápido el éxito ante Saprissa, ya que es muy dañino si no lo sabes controlar. Contra Saprissa y no solo contra ellos, tenía un equipo con hambre y con ganas de protagonista, pero ante San Carlos y los muchachos lo saben.

No estoy echándole la culpa a ellos y es una situación que se da en equipos llamados pequeños, por eso es que a veces seguimos siendo pequeños. Cuando tenemos que dar el salto, realmente algo sucede y no se que. No es la primera vez que me sucede en un equipo y ha pasado. Por eso dije que había que sacudirse la victoria ante Saprissa».

El entrenador limonense buscará que sus jugadores retomen el buen momento anímico, con la esperanza de seguir dando la pelea en el Grupo B del Apertura 2020.