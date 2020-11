Ruiz escribe su nombre en letras doradas con el Team

Redacción – El veterano delantero del Herediano, Yendrick Ruiz, hizo historia en el equipo que nació grande tras consagrarse como el goleador histórico de la institución.

A sus 34 años, Ruiz logró superar a Claudio Jara como máximo romperedes del Team, gracias al doblete conseguido ante Sporting FC en el Estadio Nacional.

Jara logró 98 en su época como profesional, mientras que ya Ruiz alcanzó los 99 festejos. Esa hazaña demuestra las grandes capacidades del atacante.

Según datos del estadígrafo, Christian Sandoval, el nuevo goleador histórico florense alcanzó esta hazaña con un total de 247 juegos con la camiseta rojiamarilla.

Herediano está a las puertas de su centenario en 2021, por lo que este éxito deja bien colocado al oriundo de Alajuelita en la historia del club 28 veces campeón nacional.

Yendrick Ruiz conversó con FUTV y dejó saber su enorme felicidad por conseguir este histórico hito, el cual venía trabajando desde hace varios meses.

«Dios me premia con poder hacer historia. Es algo bonito para uno, porque pasado momentos muy duros y solamente gracias a Dios he podido salir adelante. Llegar a 99 goles con Herediano, es algo bonito. He tenido buenos goles, que me han gustado mucho y que he tenido la bendición de hacer con Heredia», afirmó Ruiz a FUTV.

La victoria del Team ante Sporting FC los coloca como segundos del Grupo A con 19 puntos en 12 jornadas transcurridas. Los florenses buscarán seguir en ascenso.