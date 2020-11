Brumosos cayeron 4-1 en la visita al Morera Soto

Redacción- El Cartaginés cayó derrotado en la casa de los manudos, lo que causó que los seguidores de los brumosos explotaran en contra del club por el mal partido que realizaron.

En días anteriores el estratega brumoso fue claro y directo en decir que enfrentarían al mejor equipo del torneo, pues los manudos son los encargados de liderar la tabla general en el torneo.

Por lo que mantuvo el discurso tras la derrota sufrida en manos de los rojinegros, donde recalcó que perdieron contra el mejor equipo del torneo.

«Un primer tiempo más parejo pero después el equipo se desordena, porque llega un momento de desconcentración de los muchachos, pero no hay excusa en el segundo tiempo nos pasó por encima Alajuela.

Tenemos que asumir la responsabilidad, es el peor partido del torneo hay que aceptarlo, hoy perdimos contra el mejor equipo del campeonato en este momento.

El retroceso no viene al caso, fue un partido no hay retroceso, simplemente hoy fallamos, hoy fuimos un desastre, pero seguimos en el primer lugar del grupo, el peor partido del torneo.

Cuando uno acepta una derrota no hay mucho que hablar, felicitar a Alajuela y fue nuestro peor partido pero nos va a ayudar para lo que viene.

No somos un desastre, hoy lo fuimos. La cena nos va a caer mal a todos pero Cartaginés tiene que saber que por un accidente no quiere decir que no es un equipo que va a pelear esto nos va servir de experiencia.

La actitud de campeón es lo que ha demostrado Cartago en muchos partidos y nosotros tenemos tiempo para lo que viene, hemos demostrado que Cartaginés tiene cosas para ser campeón, estamos a tiempo».

De esta forma y fiel a su estilo el técnico de los brumosos hizo ver que el juego ante los manudos era un golpe necesario para mejorar en el torneo y seguir en busca del campeonato nacional.

La escuadra de la Vieja Metrópoli buscará lavarse la cara ante su afición en el juego del próximo miércoles ante el Santos de Guápiles.