Moreira buscará ver acción en los amistosos de La Sele

Redacción – El portero de Alajuelense, Leonel Moreira, asegura que cuando va a La Sele se visualiza en ayudar y no el buscar bienestar propio.

Su gran momento en las filas del León hizo que se ganara la convocatoria de Rónald González, de cara a los fogueos patrios ante Catar y País Vasco.

Moreira ha brillado con el Equipo de su Gente, gracias a sus notables tapadas e intervenciones ha logrado ganarse el cariño y respeto del liguismo.

A sus 31 años, Leonel es considerado por muchos como uno de los mejores arqueros del fútbol nacional, por lo que buscará pelear un campo en la formación estelar de La Sele.

Para conseguirlo deberá darlo todo en los entrenamientos de la Tricolor, ya que deberá luchar un puesto con Esteban Alvarado y Keylor Navas.

Leonel Moreira habló en conferencia de prensa y asegura que para él es un orgullo poder vestirse con la camiseta de La Sele, por lo que se mentaliza en ayudar siempre.

«Siempre es importante, uno trabaja para estar en Selección y para lograr representar siempre a nuestro país, es un orgullo a uno como jugador portar esa camiseta y cuando voy a La Sele me visualizo en ayudar, si me toca la oportunidad aprovechar. Siempre y cuando ayudando a la Selección, que es lo más importante, no buscando el bienestar propio», afirmó el arquero rojinegra.

La ausencia de «Osito» en el León, le dará la oportunidad a Mauricio Vargas de debutar en el Apertura 2020, ya que a lo largo del mismo solo había estado como suplente.

Alajuelense enfrentará a Sporting FC y San Carlos sin Moreira bajo palos. Es por ello, que Vargas deberá demostrar que tiene lo necesario para reemplazarlo.