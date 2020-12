Redacción- Celso Borges y su equipo consiguen valioso empate 1-1 en casa del Pontevedra para continuar líderes de su grupo en la tercera división española.

El experimentado volante costarricense sigue demostrando gran liderazgo con su club en la tercera división española, donde en el juego de este sábado fue parte del once estelar para enfrentar al Pontevedra.

Desde el pitazo inicial las acciones del juego estuvieron dividas en la mitad del terreno de juego, dejado como resultado los primeros 15 minutos con pocas opciones en las porterías de las escuadras.

Con @Luckia_es coñecemos a aliñación d #osnosos para o #PontevedraDépor das 17:00 h. no Estadio Municipal de Pasarón (📺 @TVGalicia 2) pic.twitter.com/i3hkPgQ2I7

Con el transcurrir de los minutos, la dinámica del juego cambió y la escuadra local empezó a presionar en salida lo cual le dio un nuevo aire al enfrentamiento.

Dicha presión estuvo cerca de darles la ventaja en el marcador, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Por lo cual la primera mitad del compromiso concluyó con el empate 0-0 en los cartones y dejando mucho que desear por las pocas jugadas de peligro en las áreas de las escuadras.

Final do primeiro tempo do #PontevedraDépor no Estadio Municipal de Pasarón! pic.twitter.com/fKI1wdDWGm

— RC Deportivo (@RCDeportivo) December 5, 2020