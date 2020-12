Marín volvió a La Sele tras 18 meses

Redacción – El talentoso volante morado, Jimmy Marín, señala que ha madurado y sonríe por tener la oportunidad de volver a vestir camiseta de La Sele.

Después de 18 meses de ausencia, el futbolista ficha del Saprissa volvió a sentir las emociones de entrenar con la Selección Nacional de Costa Rica.

El joven de 23 años se integró a las prácticas de la Tricolor Preolímpica. En su rostro se dibujaba una sonrisa, ya que volvió a ver sus compañeros en la Tricolor.

Fue el 12 de junio del 2019 cuando Marín dejó la concentración de la Selección previo a la Copa Oro. En aquel momento, la Tricolor era liderada por Gustavo Matosas.

Su salida se dio con el fin de arreglar su traspaso al Hapoel Beer Sheva de la primera división de Israel, donde no contó con gran regularidad.

Esa acción de viajar a fichar con dicho club, le generó al futbolista un castigo de 6 meses de inhabilitación para jugar con cualquier representación nacional.

Ya no teme hablar de esa situación que marcó su carrera, que lo hizo crecer y ahora analiza mejor las decisiones que toma en su ámbito profesional y personal.

“La verdad es que estoy agradecido con Dios por volver a tener esta oportunidad. Contento y feliz de poder vestir esta camisa y volver a estar con mis compañeros. He crecido bastante. Lo que pasó en el pasado me ayudó a madurar.

Me siento otra persona, con más fuerza y ahora me toca demostrar en los entrenamientos y hacer todo lo que el entrenador me diga. Uno aprende, madura. Después de lo que pasó uno piensa mejor las cosas en la toma de decisiones. Se lo pido siempre a Dios, que él me ayude a tomar las mejores decisiones”.

Esta nueva etapa en Selección representa un comienzo que ilusiona, ya que anhela con clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio con el combinado patrio.

En la nómina dada a conocer por Douglas Sequeira, Marín se reencontró con jugadores como Randall Leal, Jostin Daly, Andy Reyes, Marvin Loria y entre otros más.