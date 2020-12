Una niña está entre las víctimas mortales

Redacción – Un terremoto de 6,2 grados -escala de Richter- dejó muertos y heridos en Croacia, pero se desconocen las cifras.

La ciudad de Petrinja se vio sacudida y una niña falleció entre los escombros, según informó a la emisora de Radio Croacia. el alcalde local, Darinko Dumbovic.

Agregó que el número de muertos es «indeterminado».

«Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares, es un caos», fueron las palabras de Dumbovic.

El ejército también se trasladó para atender la escena y rescatar a las personas de los escombros junto a los rescatistas.

Vecinos de Eslovenia afirman que también sintieron el movimiento telúrico. Por ello, el gobierno de ese país decidió cerrar la central nuclear.