El centro delantero es consiente de que su carrera profesional ya se encuentra en la recta final

Redacción- Álvaro Saborío mantiene intacta la ambición de jugar en La Sele a sus 38 años de edad.

El experimentado atacante ha tenido un gran arranque de torneo con el conjunto de San Carlos, gracias a sus tres anotaciones en las primeras dos jornadas.

Números que lo colocan desde ya entre los goleadores del Clausura 2021, compartiendo el primer lugar con Johan Venegas.

No obstante, Saborío tiene muy clara su situación y es consciente de que se encuentra en la recta final de su carrera.

Por lo que asegura que su objetivo es disfrutar el día a día tanto con el equipo norteño como el tiempo que pasa con la familia.

«Mi meta es entrenar, dedicarme al fútbol, también tengo otras cosas que también me llenan mucho el día a día, pero ahorita es mentalizarme, no pensar en qué es lo que me va a ocurrir mañana, si no vivir el día a día, tratar de disfrutarlo, tratar de disfrutar a mi familia y el fútbol».

«Sé que ya no me quedan tantos semestres o años en el fútbol, entonces aprovechar eso, tratar de seguir destacando, que eso me pone alegre también, ayudar al equipo, el esforzarme, el correr, eso es lo que me queda».

«Cuando deje de disfrutar esto, cuando ya deje de disfrutar voy a dar un paso al costado, como lo hice en un momento que no estaba disfrutando», comentó el exlegionario nacional.

Pese a su veteranía y exitosa carrera, Saborío no le cierra las puertas a la Tricolor y deja en claro que si lo ocupan él aceptaría el llamado sin ningún problema.

«Si me llaman voy, eso es claro, pero ahí vamos a ver», sentenció.

LEA TAMBIÉN: Rodríguez respeta la opinión de la que considera la afición más grande del país

El combinado patrio volverá a tener actividad competitiva hasta el próximo mes de junio cuando inicie la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

Proceso en el que Rónald González buscará guiar al representativo nacional hacia su tercer mundial consecutivo, algo que La Sele nunca ha alcanzado.