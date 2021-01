Venegas es el gran fichaje del León para el Clausura 2021

Redacción – El refuerzo estrella del León para el Clausura 2021, Johan Venegas, es el gran ausente de Alajuelense en los 90 minutos por la vida en el Estadio Nacional.

Venegas no está entre los convocados para esta actividad benéfica, que abre el telón de cara al campeonato que inicia el 13 de enero.

El atacante que firmó por dos años con La Liga se integró a las practicas con los manudos desde este pasado 2 de enero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Pese a ello, Carevic decidió no convocar a Johan Venegas, quién buscará llegar con la mejor forma posible para el inicio del Clausura 2021.

El arribo del «Cachetón» no ha caído muy bien en el liguismo, ya que no le perdonan al futbolista su salida del León al Monstruo, por lo que no cayó bien su vuelta.

Por ello, los fanáticos rojinegros le piden al jugador demostrar en la cancha y así hacer olvidar todo lo malo que hizo cuando cambió La Liga por los morados.