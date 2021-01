Centeno ha sido muy criticado por el saprissismo

Redacción – El presidente morado, Juan Carlos Rojas, confía en trabajo del Paté Centeno como director técnico y cree que Saprissa seguirá evolucionando.

Rojas acuerpa al timonel del Monstruo, quién ha sido duramente criticado por el saprissismo tras el fracaso conseguido en el semestre anterior.

Para el jerarca tibaseño el porcentaje de rendimiento es un parámetro pero no es el único, porque también hay otros factores claves que dictan el desempeño de Paté.

El líder de la directiva morada señala que al mando del ídolo del Monstruo han tenido evoluciones, por ello en junio del 2020 festejaron la copa número 35.

Pero ese cetro ya es parte del pasado. Por ello, Rojas le recuerda a Paté que el Clausura 2021 y la Liga Concacaf es muy importante para la institución morada.

Juan Carlos Rojas deja claro que confía en las capacidades del estratega, que pese a todo lo que se dice él en la calle y en las redes sociales, está seguro en su puesto.

«Yo creo que el porcentaje de rendimiento es un parámetro, pero no es el único. Si fuera así, no tendríamos que tomar decisiones, simple tomamos una computadora y toma decisiones, entonces eso no es así, porque no es el único tema que hay.

Con Wálter Centeno hemos tenido evoluciones que a veces son dos pasos adelante o un paso atrás y por supuesto que hemos tenido una serie de derrotas que creo que a ningún saprissista le ha gustado para nada. Hemos levanta un título de Liga Concacaf.

Un título hace seis meses de liga nacional y en donde a Wálter ya lo estaban alabando de la evolución que había tenido. Yo creo que no hay duda que este torneo es importante para Wálter Centeno, este torneo es importante para Saprissa.

Nosotros confiamos en él y en la capacidad que él tiene, apoyado por la institución de corregir los errores del torneo pasado, confiamos que eso así va ser y sino es así, nos tenemos que sentar al final del torneo a realizar una evaluación.

Todos en Saprissa estamos bajo más presión cada vez que se gana un torneo y cada vez que se aleja más, el último título que tuvimos y que fue hace seis meses. No me imagino cuál sería la presión de Saprissa si tuviéramos 13 torneos sin ser campeones«, afirmó Juan Carlos Rojas al programa 120 minutos de Radio Monumental.

Los morados solo tendrán un refuerzo más para el torneo que inicia el 13 de enero. Se trata de Christian Bolaños, quién en el último semestre jugó en el IK Start de Noruega.