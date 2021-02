Redacción- Conocido exluchador de la WWE anuncia que es una mujer transgénero.

A través de un mensaje en redes sociales Tyler Reks, ex luchador de la WWE, anunció que decidió asumirse como una mujer transgénero, por lo que a partir de ahora será conocida como Gabbi Tuft o Gabe.

“Esta soy yo. Sin vergüenza, sin pudor, yo.Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, temeroso y asustado de lo que el mundo pensaría; temeroso de lo que mi familia, amigos y seguidores dirían o harían. Ya no tengo miedo y ya no soy temerosa. Ahora puedo decir con confianza, que me amo por quien soy”, dijo Gabbi en su cuenta de Instagram.

Gabe aseguró que no fue un proceso sencillo, y catalogó el proceso de ocho meses como los más complicados de su vida, Incluso al punto de no poder más.