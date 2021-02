Respeta la trayectoria en Europa y con La Sele que ha tenido el volante tibaseño

Redacción- Facundo Zabala revela que los duelos con Christian Bolaños en Clásicos Nacionales medían su verdadero nivel.

El exlateral izquierdo de La Liga reconoció la calidad del experimentado futbolista del Monstruo, con quien tuvo un pique durante los enfrentamientos entre La Liga y Saprissa.

Siempre con un gran respeto y profesionalismo por ambas partes, pero sí era de los duelos cara a cara más atractivos de estos juegos meses atrás.

Inclusive el futbolista argentino se defiende de las críticas que recibida en el pasado y asegura que la diferencia de edad no tiene nada que ver en sus duelos personales.

«Muchos decían, ¿cómo te puede ganar Bolaños con tantos años? Cómo no me va a poder ganar si con toda la carrera que tiene, la edad no tiene nada que ver, ha jugado Champions League, Mundiales, era algo obvio que podía pasar», aseguró el sudamericano.

No obstante, el zaguero no solo se refirió al volante número 2 del Monstruo y también elogio al joven Gerson Torres.

Extremo que juega con Herediano y que a su corta edad ya ha tenido la posibilidad de jugar en el balompié de México.

«Creo que fue muy parejo, también con Gerson que estuvo jugando en México y que es un jugador a futuro muy bueno que ahí me medía mucho para lo que estaba yo», sentenció.

Zabala dejó las filas del León en el pasado mercado de transferencias y ahora milita en el Apoel Nicosia de Chipre.

Aunque todavía no ha logrado hacer su debut con el reconocido cuadro del país europeo, puesto que el dueño ese sector en la cancha es el marroquí Anuar.